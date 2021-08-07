В Казани на проектно-сметную документацию очистных сооружений ливневой канализации потратят 15 млн рублей

В Казани на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на сетях ливневой канализации потратят 15,6 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Сооружения будут строить по улице Хади Такташа (на участке дороги от улицы Оренбургский Тракт до гребного канала на озере Кабан). Заказчик — МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани».

Заявку можно подать до 12 августа. Аукцион состоится 13 августа.

Фото: kzn.ru

В начале августа глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщал, что ведомство проработает механизм модернизации ливневых канализаций и увеличения их протяженности на фоне аномальных ливней, которые были на юге страны летом.



Сейчас по нормативной базе не предусматривается установка ливнеприемников такого диаметра, которые смогли бы справиться с аномальным количеством осадков. Ливневки в чистоте должны содержать муниципальные организации городов.

В конце июля «Реальное время» писало, что исполком столицы Татарстана утвердил порядок возмещения средств из городского бюджета казанскому бизнесу на содержание и ремонт ливневок.

Маргарита Головатенко