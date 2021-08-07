Пассажиров поезда высадили в Казани с телом их умершего сына-подростка

В Казани родителей 15-летнего подростка высадили из поезда с телом их умершего в дороге сына. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК России.

Как рассказал «Татар-информ» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дмитрий Захаров, подросток скоропостижно скончался в пассажирском поезде Анапа — Новокузнецк на перегоне из Буинска в Казань. Мальчик ехал в сопровождении родителей. Следователи выяснили, что у него было врожденное заболевание.

Сейчас проводятся комплексные мероприятия для установки всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в РКБ рассказали, что медики отпустили госпитализированного пассажира самолета из Улан-Удэ, который экстренно сел в аэропорту Казани. Ему оказана вся необходимая помощь.



Ольга Плешкова