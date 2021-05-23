Медики отпустили госпитализированного в Казани пассажира самолета из Улан-Удэ

В РКБ рассказали, что медики отпустили госпитализированного пассажира самолета из Улан-Удэ, который экстренно сел в аэропорту Казани. Ему оказана вся необходимая помощь.

По данным «Татар-Информ», у 24-летнего пассажира из Бурятии случилось пищевое отравление.



Ранее «Реальное время» сообщало, что сегодня утром самолет Airbus-320 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту Казани из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. После посадки больного передали бригаде скорой помощи.



Ольга Плешкова