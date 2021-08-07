Авиагруппа «Стрижи» посетила казанский детский лагерь «Восток» — видео

Фото: скриншот

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» посетила казанский детский лагерь «Восток». Действующие летчики ответили на вопросы ребят, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас в лагере проходит смена под названием «Я выбираю небо». Детям «Стрижи» рассказали, каково быть летчиком. Старший летчик авиагруппы Андрей Головня рассказал, что чаще всего у них интересуются, не страшно ли летать, как высоко и как быстро они это делают и т. д.

Дети также получили ответы на вопросы, как стать летчиком и как попасть в команду «Стрижей». При этом многие из них о профессии летчика говорят с осторожностью, некоторых останавливают страхи.



Напомним, «Стрижи» в эту субботу выступят в Казани на авиашоу «Я выбираю небо», посвященном Дню воздушного флота России. По словам их командира Сергея Осяйкина, команда приготовила для зрителей сразу две программы. Какую именно увидят казанцы и гости города, зависит от погоды.



Татьяна Демина