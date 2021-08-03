В Казани на авиашоу «Я выбираю небо» выступит авиагруппа «Стрижи»

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу, 7 августа, в Казани у центра семьи «Казан» состоится авиашоу «Я выбираю небо», посвященное Дню воздушного флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В мероприятии задействовали порядка 20 воздушных судов, в том числе самолеты Министерства обороны РФ, гражданской и экспериментальной авиации, Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России, ПАО «Казанский вертолетный завод». Перед казанцами выступит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этот день на территории перед «Чашей» организуют работу детских модельных кружков, пройдут показательные выступления парашютистов, различные мастер-классы. Гостей праздника ждет концертная программа, аллея профориентации, где ведущие предприятия авиационной промышленности РТ продемонстрируют свои достижения и пригласят молодежь вступить в свои ряды. Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище проведет очередную информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» Праздник «Я выбираю небо» начнется в 15.00.

Также 7 августа в акватории реки Казанки и на прилегающей территории к Центру семьи «Казан» пройдет кубок России по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк — фристайл фри, аквабайк HF — полет над водой, доска с водометом GP1.

В июле ОАО «Казанская ярмарка» выиграла тендер на организацию авиашоу «Я выбираю небо». На эти цели она потратит более 15,7 млн рублей.

Татьяна Леухина