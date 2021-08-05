Командир авиагруппы «Стрижи»: программа выступления на празднике «Я выбираю небо!» зависит от погоды

Командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Сергей Осяйкин рассказал, что команда приготовила для зрителей авиационного праздника «Я выбираю небо!» сразу две программы. Какую именно увидят казанцы и гости города, зависит от погоды.

Авиационная группа «Стрижи» на семи истребителях покажет фигуры высшего пилотажа.

«Сначала выйдет один самолет, выполнит ознакомление с условиями пилотирования для разведки погоды. Далее примем участие в линейке: сначала покажем одиночный пилотаж, когда самолет-одиночка представит все возможности самолета, далее выступит группа из шести самолетов, а после роспуска останется пара, и тогда продемонстрируем синхронный пилотаж», — рассказал Осяйкин.

Выступление группы же будет зависеть от погоды: если будет безоблачно, команда выполнит вертикальные фигуры и весь комплекс высшего пилотажа: проходы, петли составом из шести самолетов в разных строях, с пристроением на вертикальных фигурах и другие.

Фото: kzn.ru

«Если будут облака, и у нас не будет возможности выполнять вертикальные фигуры, будем заменять их наклонными, но от этого программа не станет менее интересной. Пилотаж прохода мы будем выполнять на высоте не ниже 200 метров», — добавил летчик.

Напомним, что в субботу, 7 августа, в Казани у центра семьи «Казан» состоится авиашоу «Я выбираю небо», посвященное Дню воздушного флота России.



Ольга Плешкова