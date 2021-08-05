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Командир авиагруппы «Стрижи»: программа выступления на празднике «Я выбираю небо!» зависит от погоды

19:57, 05.08.2021
Командир авиагруппы «Стрижи»: программа выступления на празднике «Я выбираю небо!» зависит от погоды
Фото: kzn.ru

Командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Сергей Осяйкин рассказал, что команда приготовила для зрителей авиационного праздника «Я выбираю небо!» сразу две программы. Какую именно увидят казанцы и гости города, зависит от погоды.

Авиационная группа «Стрижи» на семи истребителях покажет фигуры высшего пилотажа.

«Сначала выйдет один самолет, выполнит ознакомление с условиями пилотирования для разведки погоды. Далее примем участие в линейке: сначала покажем одиночный пилотаж, когда самолет-одиночка представит все возможности самолета, далее выступит группа из шести самолетов, а после роспуска останется пара, и тогда продемонстрируем синхронный пилотаж», — рассказал Осяйкин.

Выступление группы же будет зависеть от погоды: если будет безоблачно, команда выполнит вертикальные фигуры и весь комплекс высшего пилотажа: проходы, петли составом из шести самолетов в разных строях, с пристроением на вертикальных фигурах и другие.

Фото: kzn.ru

«Если будут облака, и у нас не будет возможности выполнять вертикальные фигуры, будем заменять их наклонными, но от этого программа не станет менее интересной. Пилотаж прохода мы будем выполнять на высоте не ниже 200 метров», — добавил летчик.

Напомним, что в субботу, 7 августа, в Казани у центра семьи «Казан» состоится авиашоу «Я выбираю небо», посвященное Дню воздушного флота России.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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