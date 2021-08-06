«Рубин» объявил о переходе Макарова в московское «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров официально стал игроком московского «Динамо». Об этом информирует пресс-служба казанского клуба.

Стороны пришли к окончательному соглашению и завершили сделку по переходу Макарова. Футболист подписал пятилетний контракт с московской командой.

Ранее отмечалось, что сумма трансфера игрока могла составить примерно 9 млн евро.

Фото: fcdynamo.ru

— Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперед и расти. Надеюсь и верю, что все получится и я буду приносить большую пользу «Динамо», — прокомментировал свой выбор Макаров.

За «Рубин» Макаров выступал с января 2020 года. За это время 23-летний футболист успел провести за казанцев 40 матчей, в которых отметился 11 забитыми голами. Летом он был включен в состав сборной России на Евро-2020, но не провел на турнире ни одного матча.



В начале июня Макаров вошел в символическую сборную лучших игроков молодежного чемпионата Европы-2021 по версии УЕФА. Также по итогам сезона-2020/21 его мяч в ворота петербургского «Зенита» в составе казанского «Рубина» был признан лучшим голом чемпионата.