Самошников, Лунев и Евгеньев покинут расположение сборной России по футболу

Три футболиста из резервного состава сборной России покинут расположение команды перед вылетом в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба сборной.

Российская заявка на чемпионат Европы — 2020 по футболу не претерпит изменений. Таким образом, вратарь Андрей Лунев, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев покинут расположение сборной.

Остальные футболисты и тренерский штаб национальной команды сегодня вылетят в Санкт-Петербург, где уже 12 июня проведут свой первый матч в рамках Евро-2020. В стартовом поединке на турнире россияне сыграют с Бельгией.

Напомним, в окончательную заявку сборной России попали игроки «Рубина» Юрий Дюпин и Денис Макаров.