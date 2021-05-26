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Мяч Макарова в ворота «Зенита» признан лучшим голом сезона в РПЛ

16:13, 26.05.2021 1
Мяч Макарова в ворота «Зенита» признан лучшим голом сезона в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим был признан гол, забитый в ворота «Зенита» в матче 21-го тура чемпионата России в Казани. Футболист получил мяч в центре поля, трижды обыграл Деяна Ловрена и отправил снаряд мимо вратаря и защитника питерцев в ворота соперника.

Победителя в этой номинации выбирали путем голосования экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Напомним, ранее лучшим молодым игроком сезона в РПЛ был признан полузащитник «Рубина» Хвичи Кварацхелия.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 май
    красиво разобрался
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