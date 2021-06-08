Хавбек «Рубина» Макаров вошел в символическую сборную молодежного ЧЕ-2021 по версии УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил список из 23-х лучших игроков прошедшего молодежного чемпионата Европы по футболу.
В него вошел один футболист сборной России — Денис Макаров. Хавбек казанского «Рубина» провел на турнире три встречи, отметившись в них 1 забитым мячом. Россияне одержали 1 победу и не вышли из группы.
Наибольшее представительство в символической сборной получила сборная Германии. У чемпионов турнира в число лучших включены сразу шесть игроков.
Лучшим игроком МЧЕ-2021 признан полузащитник сборной Португалии Фабиу Виейра.
Вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнесекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия).
Защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейрош (Португалия), Нико Шлоттерберг (Германия), Мадс Бек (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания).
Полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия).
Нападающие: Лука Иванушец (Хорватия), Лукас Нмеча (Германия), Якоб Брюн-Ларсен (Дания), Дани Мота (Португалия), Хави Пуадо (Испания).
Отметим, что в эти дни Денис Макаров находится в расположении взрослой сборной России, где готовится к предстоящему чемпионату Европы — 2020. Он был включен в окончательную заявку национальной команды на турнир.
На клубном уровне к Макарову проявляет серьезный интерес «Краснодар». Краснодарский клуб предложил «Рубину» за игрока 6 млн евро.СпортФутбол
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