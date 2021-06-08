Хавбек «Рубина» Макаров вошел в символическую сборную молодежного ЧЕ-2021 по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил список из 23-х лучших игроков прошедшего молодежного чемпионата Европы по футболу.

В него вошел один футболист сборной России — Денис Макаров. Хавбек казанского «Рубина» провел на турнире три встречи, отметившись в них 1 забитым мячом. Россияне одержали 1 победу и не вышли из группы.

Наибольшее представительство в символической сборной получила сборная Германии. У чемпионов турнира в число лучших включены сразу шесть игроков.

Лучшим игроком МЧЕ-2021 признан полузащитник сборной Португалии Фабиу Виейра.

Полузащитник сборной Португалии Фабиу Виейра. Фото: ru.uefa.com.

Вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнесекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия).

Защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейрош (Португалия), Нико Шлоттерберг (Германия), Мадс Бек (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания).

Полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия).

Нападающие: Лука Иванушец (Хорватия), Лукас Нмеча (Германия), Якоб Брюн-Ларсен (Дания), Дани Мота (Португалия), Хави Пуадо (Испания).

Отметим, что в эти дни Денис Макаров находится в расположении взрослой сборной России, где готовится к предстоящему чемпионату Европы — 2020. Он был включен в окончательную заявку национальной команды на турнир.

На клубном уровне к Макарову проявляет серьезный интерес «Краснодар». Краснодарский клуб предложил «Рубину» за игрока 6 млн евро.