«ИнтехБанк» продает права требований с дисконтом в несколько миллиардов

Долг ТФБ перед «ИнтехБанком» в 1,8 млрд продают за 540 млн

Конкурсный управляющий «ИнтехБанка» по-прежнему пытается реализовать имущество, чтобы погасить долги. На этот раз Агентство по страхованию вкладов вновь выставило на продажу права требования к юридическим и физическим лицам за 5,498 миллиарда рублей. При этом общая сумма долга, выставляемая на торги, составляет 8,42 миллиарда.

Интересно, что почти все права, за исключением одного, продаются намного дешевле самой суммы долга — иногда на несколько миллионов, а иногда и в несколько раз. Тем самым исключением стал челнинский «Камгэсэнергострой», который должен «ИнтхеБанку» 14 миллионов как поручитель по обязательствам исключенного из ЕГРЮЛ ООО «ТМС и Б».

Больше других подешевели права требования к еще одной проблемной кредитной организации — «Татфондбанку». Его долг, сумма которого составляет 1,8 миллиарда, продают за 540,6 миллиона, то есть в три раза меньше. В списке есть еще несколько компаний, связанных с «ИнтехБанком» и ТФБ, в том числе бывший акционер последнего «Малахит» (было известно как ОАО «Артуг») — его долг в 316,1 миллиона решили продать за 158,8 миллиона.



В списке крупных должников числятся:

питерское ООО «УК ПАРК» (долг составляет 768,7 миллиона, права требования продают за 609,5 миллиона);

ООО «Седьмой причал» (долг — 557,7 миллиона, стоимость прав требования — 394,4 миллиона).

татарстанское ООО «Агарти», которое находится в стадии банкротства (долг составляет 538,9 миллиона, права требования продаются за 421,5 миллиона).

Всего на торги выставили 37 лотов, из которых выбивается только один, а именно жилой дом с земельным участком в Зеленодольском районе за 319,5 тыс. рублей.

Торги стартуют 14 сентября и продлятся до декабря, при этом лоты могут сильно подешеветь, цена может упасть до 1,50% от начальной. Речь идет о правах требования к физлицам на 86,8 миллиона, которые продают за 41,7 миллиона.

Изначально права требования оценили в 8,2 млрд рублей

«ИнтехБанк» лишился лицензии в декабре 2016 года, а в апреле 2017 года был признан банкротом. Первая распродажа имущества была объявлена в июне 2018-го — тогда на торги выставили 1 169 лотов общей стоимостью 9,2 млрд рублей. Большую часть (1 119) как раз составляли права требования к организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на сумму 8,2 млрд рублей. Остальные лоты представляют собой недвижимость, автомобили, монеты и слитки, банкоматы и платежные терминалы, ценные бумаги общей стоимостью 1 млрд рублей.

Из самых громких продаж имущества «ИнтехБанка» можно вспомнить особняк на улице Марджани, 24, в котором раньше располагался главный офис банка. Фото: wikimapia.org

Однако реализовать все и сразу не получилось, торги не раз объявлялись несостоявшимися и объявлялись вновь. Из самых громких продаж имущества «ИнтехБанка» можно вспомнить особняк на улице Марджани, 24, в котором раньше располагался главный офис банка. Его за 73 миллиона рублей в декабре прошлого года купило ООО «Казанский Финансово-строительный Консалтинг». Здание является объектом культурного наследия республиканского значения, оно было построено в 1873 году и ранее принадлежало Казанской учительской инородческой семинарии. Первый раз здание было выставлено на торги летом 2018 за 172,6 миллиона рублей, однако желающих купить его не нашлось. То есть за 2 года оно подешевело на 100 миллионов рублей.

Дарья Пинегина