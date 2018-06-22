АСВ выставит имущество «ИнтехБанка» на общую сумму более 9 миллиардов рублей

Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставит на торги имущество кредитной организации на общую сумму 9,2 млрд рублей.

Всего на торги выставят 1169 лотов. Большую часть (1119) составляют права требования к организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям на сумму 8,2 млрд рублей. Остальные лоты представляют собой недвижимость, автомобили, монеты и слитки, банкоматы и платежные терминалы, ценные бумаги общей стоимостью 1 млрд рублей, сообщается на сайте АСВ.

Торги проведут 8 августа.

Ранее сообщалось, что АСВ выставит на торги имущество «Татфондбанка» на 1,3 млрд рублей.