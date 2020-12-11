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Экономика

Здание «Интехбанка» продали со скидкой в 100 миллионов рублей

10:07, 11.12.2020
Здание «Интехбанка» продали со скидкой в 100 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани продали особняк на улице Марджани, 24, в котором раньше располагался главный офис обанкроченного «Интехбанка». Его стоимость составила 73 миллиона рублей. Сообщение появилось на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве еще 8 декабря.

Покупателем значится ООО «Казанский Финансово-строительный Консалтинг».

Трехэтажный особняк с мансардой площадью более 1,9 тыс. кв. м отремонтирован и подключен ко всем инженерным коммуникациям. Он расположен в Старо-Татарской слободе. Здание является объектом культурного наследия республиканского значения, оно было построено в 1873 году и ранее принадлежало Казанской учительской инородческой семинарии.

Первый раз здание было выставлено на торги летом 2018 за 172,6 миллиона рублей, однако желающих купить его не нашлось. То есть за 2 года оно подешевело на 100 миллионов рублей.

ЭкономикаБанкиОбщество Татарстан
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