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Главное здание «ИнтехБанка» продают за 155 млн рублей

05:47, 10.10.2019
Главное здание «ИнтехБанка» продают за 155 млн рублей
Фото: yandex.ru/maps

Конкурсный управляющий разорившегося казанского «ИнтехБанка», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выставило на торги здание головного офиса должника на улице Марджани, 24, снизив стартовую цену. Оно будет продаваться с 16 до 22 октября по цене 155,3 млн рублей. Если здание не реализуют, сумма будет снижаться.

Трехэтажный особняк с мансардой площадью более 1,9 тыс. кв. м отремонтирован и подключен ко всем инженерным коммуникациям. Лот включает также земельный участок площадью 730 кв. м.

Здание является объектом культурного наследия республиканского значения. Оно было построено в 1873 году и ранее принадлежало Казанской учительской инородческой семинарии. Без согласия государственных органов изменение его внешнего вида невозможно, пишет «Коммерсант».

Летом 2018 года здание выставляли на торги с повышением цены от 172,6 млн рублей, однако желающих купить его не нашлось.

Ранее юристы АСВ выкатили иск к топ-менеджерам «Интеха» на миллиард.

НедвижимостьБизнес Татарстан
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