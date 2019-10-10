Главное здание «ИнтехБанка» продают за 155 млн рублей

Конкурсный управляющий разорившегося казанского «ИнтехБанка», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выставило на торги здание головного офиса должника на улице Марджани, 24, снизив стартовую цену. Оно будет продаваться с 16 до 22 октября по цене 155,3 млн рублей. Если здание не реализуют, сумма будет снижаться.

Трехэтажный особняк с мансардой площадью более 1,9 тыс. кв. м отремонтирован и подключен ко всем инженерным коммуникациям. Лот включает также земельный участок площадью 730 кв. м.

Здание является объектом культурного наследия республиканского значения. Оно было построено в 1873 году и ранее принадлежало Казанской учительской инородческой семинарии. Без согласия государственных органов изменение его внешнего вида невозможно, пишет «Коммерсант».

Летом 2018 года здание выставляли на торги с повышением цены от 172,6 млн рублей, однако желающих купить его не нашлось.

Ранее юристы АСВ выкатили иск к топ-менеджерам «Интеха» на миллиард.