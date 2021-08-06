Минтруда России: электронные трудовые книжки будут доступны для россиян на госуслугах

Минтруда России предоставит возможность доступа к информации из электронной трудовой книжки через личный кабинет портала госуслуг. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

На портале госуслуг пользователь сможет увидеть электронную трудовую книжку со всем опытом работы на всех предприятиях, с периодами, должностями, отметил он в интервью телеканалу «Россия-24».

1 января 2020 года в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. В прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что россияне смогут с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Тогда сообщалось, что ознакомиться с информацией в электронной книжке можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг. При выборе электронной версии бумажная выдается на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение. В электронном варианте будут фиксироваться только сведения начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить.