Россияне с 2021 года смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что россияне смогут с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.

Как сообщается на сайте правительства, электронная книжка является почти полным аналогом бумажной, в ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине ухода с работы.

Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, При выборе электронной версии бумажная выдается на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение. В электронном варианте будут фиксироваться только сведения начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить.

В 1 января в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Подробнее о нововведениях — в материале «Реального времени».