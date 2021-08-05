На армяно-азербайджанской границе разместили российских пограничников

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Рядом с граничащим с Азербайджаном селом Воскепар в Тавушской области Армении разместили российских пограничников. Это сделано в рамках армяно-российского сотрудничества.

На данный момент на месте размещения российских военных строятся здания и вспомогательные сооружения для их тылового обеспечения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны Армении.

Напомним, в конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном. По его словам, ситуация там не разрешается.



Татьяна Демина