На армяно-азербайджанской границе разместили российских пограничников
Рядом с граничащим с Азербайджаном селом Воскепар в Тавушской области Армении разместили российских пограничников. Это сделано в рамках армяно-российского сотрудничества.
На данный момент на месте размещения российских военных строятся здания и вспомогательные сооружения для их тылового обеспечения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны Армении.
Напомним, в конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном. По его словам, ситуация там не разрешается.
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