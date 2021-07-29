Пашинян предложил разместить российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы страны с Азербайджаном. Этот вопрос он планируют обсудить с властями РФ.
По его словам, ситуация на границе Армении с Азербайджаном не успокаивается, пишет ТАСС.
В Минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы республики соблюдают режим прекращения огня на Кельбаджарском направлении границы с Арменией.
Накануне в Армении сообщили, что около 3.40 утра ВС Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Позже Азербайджан поддержал предложение России об объявлении прекращения огня. Перемирие наступило с 10.00 по бакинскому времени (09.00 по мск).
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