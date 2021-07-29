Новости общества

11:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пашинян предложил разместить российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы

10:31, 29.07.2021
Пашинян предложил разместить российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы
Фото: Максим Платонов (архив)

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы страны с Азербайджаном. Этот вопрос он планируют обсудить с властями РФ.

По его словам, ситуация на границе Армении с Азербайджаном не успокаивается, пишет ТАСС.

В Минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы республики соблюдают режим прекращения огня на Кельбаджарском направлении границы с Арменией.

Накануне в Армении сообщили, что около 3.40 утра ВС Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Позже Азербайджан поддержал предложение России об объявлении прекращения огня. Перемирие наступило с 10.00 по бакинскому времени (09.00 по мск).

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также