В Татарстане выявили 50 новых случаев COVID-19

В Татарстане выявили 50 новых случаев COVID-19, все контактные. Общее число заболевших достигло 24 181, сообщает оперштаб.

11 человек госпитализировали, 39 получают лечение на дому. 24 заболевших выявили в Казани, 14 — в Набережных Челнах, еще 4 — в Тукаевском районе, 2 — в Елабужском районе, по одному — в Аксубаевском, Дрожжановском, Заинском, Мензелинском, Новошешминском, Чистопольском районах.

За минувшие сутки выздоровели 36 пациентов с COVID-19. Всего — 21 427. За весь период от COVID-19 умерли 623 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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