В Казани стартуют традиционные сельскохозяйственные ярмарки

В Казани стартуют традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они продлятся до декабря, сообщили в мэрии Казани.

Первые ярмарки начнутся уже 7 августа. Каждую неделю на пяти шатровых ярмарочных площадках в разных районах города начнут проводить специальные ярмарки, где продукты можно приобрести по доступным ценам.

Закупиться на ярмарках можно будет не только продуктами, но и изделиями народно-художественного промысла, легкой промышленности. Например, можно купить изделия из бересты, деревянные изделия, кукморские валенки и другие товары.

Напомним, в мэрии Казани предложили свой метод стабилизации ситуации с ценами на овощи, которые достигли небывалого роста. Для этого во всех районах города по субботам будут работать специальные овощные ярмарки, на которых фермеры предложат выращенные ими картофель, морковь и другую продукцию по гуманному ценнику. Подробнее — в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова