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В июне татарстанцы направили почти 2 тыс. жалоб на дороги в «Народный контроль»

21:09, 02.07.2021
В июне татарстанцы направили почти 2 тыс. жалоб на дороги в «Народный контроль»
Фото: Мария Горожанинова (архив)

В июне жители Татарстана оставили в ГИС РТ «Народный контроль» 1 920 уведомлений в категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог». Она стала второй по числу поступивших обращений.

Чаще всего татарстанцы в июне направляли жалобы в категории «Комплексное благоустройство территории» — 5 495 уведомлений. В разделе «Ошибки в названиях и надписях» жители республики в прошлом месяце оставили 909 заявок, сообщили омбудсмен Татарстана Сария Сабурская.

В категории «Нарушение в наружной рекламе» в июне оставлено 453 уведомления, «Общественный транспорт» — 439, «Свалки» — 392.

Оперативнее и эффективнее поступающие заявки в прошлои месяце рассматривали в Набережных Челнах, Аксубаевском, Буинском, Дрожжановском, Мамадышском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах.

В июне в Казани зафиксировали несвоевременное рассмотрение обращений о вывозе мусора, поступающих в систему «Народный контроль». Так, обращение жителей поселка Константиновка рассматривается с 26 апреля.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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