В июне татарстанцы направили почти 2 тыс. жалоб на дороги в «Народный контроль»

Фото: Мария Горожанинова (архив)

В июне жители Татарстана оставили в ГИС РТ «Народный контроль» 1 920 уведомлений в категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог». Она стала второй по числу поступивших обращений.

Чаще всего татарстанцы в июне направляли жалобы в категории «Комплексное благоустройство территории» — 5 495 уведомлений. В разделе «Ошибки в названиях и надписях» жители республики в прошлом месяце оставили 909 заявок, сообщили омбудсмен Татарстана Сария Сабурская.

В категории «Нарушение в наружной рекламе» в июне оставлено 453 уведомления, «Общественный транспорт» — 439, «Свалки» — 392.



Оперативнее и эффективнее поступающие заявки в прошлои месяце рассматривали в Набережных Челнах, Аксубаевском, Буинском, Дрожжановском, Мамадышском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах.

В июне в Казани зафиксировали несвоевременное рассмотрение обращений о вывозе мусора, поступающих в систему «Народный контроль». Так, обращение жителей поселка Константиновка рассматривается с 26 апреля.



Татьяна Демина