В Татарстане на избирательных участках установят видеорегистраторы

На избирательных участках Татарстана, где не будет организована трансляция выборов в Госдуму, региональный ЦИК установит видеорегистраторы. Камеры установят в 65 территориальных избиркомах (ТИК) и около 1 тыс. крупных участковых комиссиях (УИК), сообщает «Коммерсант».



Предполагается, что изображение участков будут транслировать на специальный служебный портал, доступ к которому будут иметь участники избирательного процесса. В предыдущие годы изображение транслировалось в интернет. В этом году ЦИК ссылается на то, что трехдневная трансляция — это большие затраты.

Получить записи с видеорегистратора будет можно лишь по решению суда, рассматривающего уголовное или же административное дело. В связи с этим записи будут предоставлять прокурорам, следователям и «иным должностным лицам». Политическим кандидатам записи предоставлять не будут. После проведения выборов записи будут хранить в течение трех месяцев.

Видеонаблюдение охватит 1,2 тысячи комиссий, к ним прикреплены 78% избирателей. В основном они расположены в Казани и Челнах, а еще в райцентрах. Видеонаблюдение финансируется из федерального бюджета. На остальных участках видеорегистраторы будут предоставлены властями республики и муниципалитетов.



Напомним, по решению ЦИК в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в течение трех дней — с 17 сентября.

Центризбирком России уже утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов депутатов Госдумы. В текущем году система видеонаблюдения охватит около 50 тысяч участков, где голосуют 80% избирателей, сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Доступ к наблюдению получат все участники процесса, трансляция голосования будет идти три дня и две ночи.

Маргарита Головатенко