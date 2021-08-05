В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов в Татарстане в очередной раз продлевается, сообщает Гидрометцентр республики.



С 6 по 16 августа на территории Татарстана местами будет сохраняться высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

Фото: realnoevremya.ru

Со 2 августа в Татарстане ввели ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта в них. Это связано с высокой пожарной опасностью (IV и V класс). Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и других районов Татарстана.

Штормовое предупреждение в прошлый раз устанавливали на территории республики со 2 по 5 августа. Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.

Маргарита Головатенко