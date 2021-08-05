В Советском районе Казани могут построить парковку для хранения автотранспорта

В Советском районе Казани на улице Галеева могут построить парковку для хранения автотранспорта. Возвести ее предлагается на земельном участке площадью 2 145 кв. м, информация есть в сборнике документов мэрии города.



По этому вопросу планируется проводить общественные обсуждения с 5 августа по 2 сентября. Обсуждения будут проводиться на площадке https://dispute.kzn.ru.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В столице Татарстана расширяется зона платного паркинга — в ближайшее время появятся еще 2,4 тыс. новых машино-мест на наиболее оживленных улицах за границами центра Казани. При этом власти города отмечают тенденцию роста платежей за парковку — с начала года в казну поступило 38,3 млн рублей, а также 48 млн рублей штрафов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Голвоатенко