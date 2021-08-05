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Мужчина, который первым попал под пули казанского стрелка в гимназии №175, поблагодарил врачей

12:38, 05.08.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Мужчина, который первым попал под пули казанского стрелка в гимназии №175, поблагодарил врачей
Фото: Максим Платонов

В казанской городской клинической больнице №7 прошла встреча с Муллануром Мустафиным, который первым попал под пули стрелка в гимназии №175. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Врачи во главе с Маратом Нурлыахметовичем своим доброжелательным отношением на протяжении всего лечения подбадривали меня и не дали впасть в отчаяние, сделали все возможное и невозможное. Я очень ценю ваш труд и упорство», — сказал он.

С пациентом работали две бригады хирургов — Марат Мулихов, Марсель Габасов, Рушан Хасанов, Антон Максимов, Андрей Андреев.

Напомним, хирурги уже через полчаса после трагедии в казанской гимназии стояли в операционных ДРКБ Татарстана. О том, как врачи спасали пострадавших во время нападения на школу, рассказали в Instagram РКБ республики.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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