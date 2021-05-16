В РКБ Татарстана рассказали, как спасали пострадавших после стрельбы в казанской гимназии

Хирурги уже через полчаса после трагедии в казанской гимназии стояли в операционных ДРКБ Татарстана. О том, как врачи спасали пострадавших во время нападения на школу, рассказали в Instagram РКБ республики.

В одной операционной торакальные хирурги РКБ и хирурги ДРКБ извлекали картечь из груди 14-летнего мальчика. У него были пробиты легкое, руки, плечи. Сердце лишь чудом оказалось не задетым. В соседней операционной детские травматологи двух клиник собирали раздробленное взрывом бедро. Позже 14-летней пациентке понадобится операция на позвоночнике. Еще одна команда специалистов в это время оперировала простреленные колени и руки мальчика 14 лет.



В четвертой операционной мальчик семи лет, который пострадал от взрывной волны смотрит на заведующего торакальной хирургией и говорит: «Вы не переживайте, все со мной будет хорошо, маме только скажите, чтобы не волновалась, я в порядке».



В коридорах с родителями работают психологи и врачи. В операционных в это время стояла гробовая тишина.



«Доктор не имеет права на панику и страх, как и не имеет права на безразличие. Но в тот день жутко было всем, и до сих пор произошедшее не укладывается в головах людей. Одно мы смогли сделать совместными усилиями — спасти всех детей, которые поступили в то страшное утро. И это пост не просто про взаимопомощь и поддержку, это про общую боль и трагедию, которая, надеемся, никогда больше не повторится», — говорится в сообщении клиники.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что при стрельбе в казанской гимназии №175 пострадали 25 человек, 23 из них — госпитализированы.

