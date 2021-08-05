Директор медколледжа в Челнах уволилась на фоне уголовного дела

В Набережных Челнах директор медицинского колледжа Светлана Вахитова, подозреваемая во взяточничестве и превышении должностных полномочий, написала заявление об увольнении. Об этом сообщила адвокат обвиняемой Ольга Шелковникова.



Адвокат пояснила, что находясь под домашним арестом, выполнять должностные обязанности не представляется возможным. Еще следствие делает упор на то, что свидетели — подчиненные Вахитовой, и в определенной степени зависят от нее.

«Светлана Гадиевна приняла решение уйти на пенсию. Кроме того, она неоднократно заявляла о том, что собиралась это сделать осенью. Просто сложившаяся ситуация ускорила это решение», — приводят слова Шелковниково Chelny.biz.

Вахитову и ее дочь задержали 1 июля. Вахитовой вменяется по два эпизода по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и по ч. 1 ст. 286. Ее дочери Гульнаре Закировой вменялось два эпизода посредничества во взяточничестве и один — в получении взятки.

В начале июля Вахитову отправили под домашний арест до 30 августа.

Маргарита Головатенко