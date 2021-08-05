Во всех регионах Поволжья 5 и 6 августа ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

Фото: Максим Платонов (архив)

Во всех регионах Поволжья в четверг и пятницу, 5 и 6 августа, ожидаются ливни, грозы и сильный ветер порывами до 20 м/с. Такое прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аналогичная погода в ближайшие два дня ожидается в Архангельской, Мурманской, Брянской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, Коми, Хакасии, Туве, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях, пишет ТАСС. Сильные дожди и ветер, град прогнозируются и на юге Сибири.

Опасная погода ожидается в центральных и северных районах Сахалина, на юге Амурской области, Хабаровского края, в Приморском крае, Забайкалье, Бурятии. «Это связано с выходом «монгольских циклонов». Они выходят уже второй-третий раз, обычно это бывает нечасто», — объяснил Вильфанд.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозу синоптиков Гидрометцентра РТ, в Татарстане 5 августа ожидается сильный дождь. На территории республики возможны гроза, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. Местами может выпасть град.



Татьяна Демина