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Сегодня в Татарстане ожидается град, сильный ветер и до +29 градусов

05:30, 05.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается град, сильный ветер и до +29 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 5 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, локально сильные, днем местами. В отдельных районах республики возможна гроза, локально град.

Ветер северо-западный умеренный до сильного. Местами ожидаются кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +24..+29 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +24 до +27 градусов, в Набережных Челнах — от +25 °С до +29 °С.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, во всех регионах Поволжья в четверг и пятницу, 5 и 6 августа, ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 20 м/с.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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