Выдача ключей дольщикам дома №5 ЖК «Молодежный» в Казани стартует 9 августа

Дольщикам проблемного дома №5 ЖК «Молодежный» в Казани, расположенного на улице Чингиза Айтматова, 9, скоро начнут выдавать ключи, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.



Выдача стартует 9 августа, жители смогут получить ключи по графику:

9 августа — 1-й подъезд,

10 августа — 2-й подъезд,

11 августа — 3-й подъезд,

с 12 августа — все подъезды в порядке живой очереди по предварительной записи.

Для принятия объекта нужно подписать передаточный акт в первом подъезде дома (2 этаж, кв. №1). При себе нужно иметь паспорт, договор участия в долевом строительстве и доверенность от участника долевого строительства, заверенная нотариально, если оформлением документов занимается другое физическое лицо.

Фото: kzn.ru

Ввели к эксплуатацию последний проблемный дом ЖК «Молодежный» 30 июля. Строительство дома началось в 2014 году. Сдать его планировалось в 2016 году, но из-за банкротства застройщика ЖК «Молодежный» работы остановились. Они возобновились лишь осенью 2020 года.

Новым застройщиком выступил Фонд РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства. Дом возвела компания «Ак Таш» по федеральной программе поддержки дольщиков.

В середине июля инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала дому заключение о соответствии требованиям проектной документации и энергетической эффективности. О том, что строительно-монтажные работы в доме №5 ЖК «Молодежный» завершились, стало известно в середине июня.

Маргарита Головатенко