В Казани ввели к эксплуатацию последний проблемный дом ЖК «Молодежный»

В Казани ввели к эксплуатацию последний проблемный дом ЖК «Молодежный», расположенный на ул. Чингиза Айтматова, 9. В трехподъездном доме переменной этажности 294 из 323 квартир принадлежат дольщикам.

На дворовой территории пятого дома ЖК «Молодежный» имеется детская и спортивная площадки. Есть подземная автостоянка на 134 машино-места и детский сад №3, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Строительство дома началось в 2014 году. Сдать его планировалось в 2016 году, но из-за банкротства застройщика ЖК «Молодежный» работы остановились. Они возобновились лишь осенью 2020 года.

Фото: kzn.ru

Новым застройщиком выступил Фонд РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства. Дом возвела компания «Ак Таш» по федеральной программе поддержки дольщиков.

Фото: kzn.ru

В середине июля инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала дому заключение о соответствии требованиям проектной документации и энергетической эффективности. О том, что строительно-монтажные работы в доме №5 ЖК «Молодежный» завершились, стало известно в середине июня.



Татьяна Демина