Последний проблемный дом казанского ЖК «Молодежный» получил заключение о соответствии

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации и энергетической эффективности жилому дома №9 на ул. Чингиза Айтматова. Это последний проблемный дом ЖК «Молодежный».

Строительство объекта возобновилось осенью прошлого года после пятилетнего перерыва. Застройщиком вместо обанкротившегося ЖК «Молодежный» стал Фонд РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства. Дом возвела компания «Ак Таш» по федеральной программе поддержки дольщиков.

В здании переменной этажности (от 16 до 20) находятся 323 квартиры, подземная парковка на 134 машино-места, детские и спортивная площадки, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана. Сейчас требуется получить разрешение властей Казани на ввод дома в эксплуатацию.

О том, что строительно-монтажные работы в доме №5 ЖК «Молодежный» завершились, стало известно в середине июня. Планируется, что более 250 обманутых участников долевого строительства будут восстановлены в правах.



Татьяна Демина