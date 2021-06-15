В Казани завершены строительные работы в последнем доме долгостроя ЖК «Молодежный»

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани на Ноксинском спуске завершены строительно-монтажные работы в доме №5 ЖК «Молодежный». Сейчас там проводит итоговую проверку Госстройнадзор РТ, сообщили в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

«Ожидаем, что в ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию и более 250 обманутых участников долевого строительства будут восстановлены в правах», — отметил исполнительный директор Фонда РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства Иван Новиков.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Осенью 2020 года было возобновлено строительство дома. Подрядчиком выступила строительная компания «Ак Таш». Застройщиком стал Фонд РТ.

Прошлой осенью в Казани сдали еще один проблемный дом ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. Строительство 14—16-этажного дома началось в 2012 году. Из-за банкротства компании «ФОН» стройка остановилась. Работы возобновились лишь в 2018 году. Часть их них выполнило ООО «ГК «СК Строй».



Алексей Нечаев