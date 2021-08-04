«Ростов» определился с новым главным тренером. Им может стать Юрий Семин

Футбольный клуб «Ростов» определился с кандидатурой нового главного тренера основной команды. Об этом сообщил президент ростовчан Арташес Арутюнянц.

«Ростов» определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней», — сказал Арутюнянц.

По данным «РБ-Спорт», основным кандидатом на пост рулевого «Ростова» является Юрий Семин. Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России может быть объявлен в новой должности уже сегодня.

Фото: vk.com/fcrostov

Напомним, ранее Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Ростова» из-за загруженности в сборной России по футболу.

До этого в числе кандидатов на замену называли Курбана Бердыева и Кирилла Новикова.