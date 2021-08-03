Бердыев и Новиков — кандидаты на пост главного тренера «Ростова»

СМИ назвали имена первых кандидатов на пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростова».

После ухода рулевого Валерия Карпина, по данным «Матч ТВ», ростовчане контактировали с Курбаном Бердыевым по поводу возвращения в ростовский клуб. Он уже работал в «Ростове» с 2014 по 2017 годы.

Фото: realnoevremya.ru

Также, по данным других СМИ, среди кандидатов есть Кирилл Новиков, сейчас возглавляющий нижнекамский «Нефтехимик». Кроме него сообщают об интересе ростовчан к экс-тренеру «Астаны» Станимиру Стойлову и бывшему рулевому «Динамо» Дану Петреску.

С «Ростовом» связывают и Мурада Мусаева. Экс-тренер «Краснодара» недавно был замечен на тренировках «Рубина», где он проходил тренерскую стажировку.

Напомним, накануне Карпин и «Ростов» объявили о прекращении сотрудничества из-за загруженности тренера в сборной России по футболу. После двух туров ростовчане не набрали очков и занимают последнее место в РПЛ.