Бердыев и Новиков — кандидаты на пост главного тренера «Ростова»
СМИ назвали имена первых кандидатов на пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростова».
После ухода рулевого Валерия Карпина, по данным «Матч ТВ», ростовчане контактировали с Курбаном Бердыевым по поводу возвращения в ростовский клуб. Он уже работал в «Ростове» с 2014 по 2017 годы.
Также, по данным других СМИ, среди кандидатов есть Кирилл Новиков, сейчас возглавляющий нижнекамский «Нефтехимик». Кроме него сообщают об интересе ростовчан к экс-тренеру «Астаны» Станимиру Стойлову и бывшему рулевому «Динамо» Дану Петреску.
С «Ростовом» связывают и Мурада Мусаева. Экс-тренер «Краснодара» недавно был замечен на тренировках «Рубина», где он проходил тренерскую стажировку.
Напомним, накануне Карпин и «Ростов» объявили о прекращении сотрудничества из-за загруженности тренера в сборной России по футболу. После двух туров ростовчане не набрали очков и занимают последнее место в РПЛ.СпортФутбол
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