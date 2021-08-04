Главное к утру: опасная погода в Поволжье, задержание устроившего стрельбу рядом с Пентагоном
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 4 августа:
- Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося холодного фронта, который привел к урагану в Тверской области. В частности, в Татарстане синоптики прогнозируют сильный ливень, грозы, град и сильный ветер порывами до 17—20 м/с. В Ульяновской и Саратовской областях ожидается крупный град и усиление ветра до 25—30 м/с. В Пермском крае, по данным Гидрометцентра, пройдет сильный дождь, гроза, порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Ухудшение погоды прогнозируется также в Башкирии, Самарской и Оренбургской областях.
- Вчера вечером в Вашингтоне блокировали здание Пентагона из-за якобы инцидента в транзитном центре Министерства обороны страны. По данным СМИ, рядом с ним на станции произошла перестрелка. Тем же вечером нейтрализовали предполагаемого преступника. В результате инцидента в Вашингтоне ранения получили несколько человек.
- В Марий Эл выявили картельный сговор при проведении закупочных процедур аэропортом Йошкар-Олы. Установлено, что в 2019 году аэропорт Йошкар-Олы разместил три тендера на ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, устройство вертолетной площадки, подъезда из гранулята и обустройство периметровой дороги. В закупочных процедурах участвовали две организации. Во всех закупках разница в предложенной ими цене составила 2 рубля. Результаты проверки Марийская транспортная прокуратура направила в Управление ФАС по Марий Эл, которое своим решением подтвердило нарушение двумя организациями законодательства о защите конкуренции. Компании не согласились с ним и обжаловали его в Арбитражном суде республики.
- Главным арбитром финального матча женского футбольного олимпийского турнира в Токио назначена россиянка Анастасия Пустовойтова. Одним из ее ассистентов станет гражданка России Екатерина Курочкина. Матч финала футбольного олимпийского турнира в Токио пройдет в пятницу, 6 августа. В нем сыграют команды Швеции и Канады.
- Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпиады 2020 в Токио. Сборная выиграла у Черногории со счетом 32:26. Больше всех забила Анна Вяхирева — восемь голов. Полина Кузнецова забросила пять мячей, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева — по четыре.
- После столкновения двух грузовых составов на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкальском крае с рельсов сошли десять вагонов. Составы столкнулись 3 августа в 22.40 мск (4 августа 04.40 по местному времени). Грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Габарит соседнего пути нарушен, движение приостановлено, ожидается задержка пассажирских поездов. Пострадавших нет.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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