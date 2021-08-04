Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады, обыграв Черногорию

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио.



Сборная выиграла у Черногории со счетом 32:26. Больше всех забила Анна Вяхирева — восемь голов. Полина Кузнецова забросила пять мячей, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева — по четыре.

Соперник россиянок по полуфиналу определится в матче между сборными Норвегии и Венгрии. Полуфинал начнется в пятницу, в 7.15 мск.

2 августа женская сборная вышла в плей-офф гандбольного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В заключительном матче группового раунда россиянки обыграли соперниц из Испании. Благодаря этой победе Россия стала второй в группе, уступив Швеции лишь по дополнительным показателям.

Маргарита Головатенко