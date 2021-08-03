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В США перекрыли здание Пентагона из-за сообщений об «инциденте» — по данным СМИ, рядом была перестрелка

18:33, 03.08.2021

В США блокировали здание Пентагона из-за якобы инцидента в транзитном центре Министерства обороны страны. По данным СМИ, неподалеку произошла перестрелка, пишет RT.

Американцев призвали не посещать территорию рядом с Пентагоном. Официально власти не дали информации о каком-либо ЧП.

По информации американских изданий, это может быть связано со стрельбой на автобусной остановке, которая находится рядом со зданием Пентагона.

Татьяна Демина
Происшествия
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