В США перекрыли здание Пентагона из-за сообщений об «инциденте» — по данным СМИ, рядом была перестрелка
В США блокировали здание Пентагона из-за якобы инцидента в транзитном центре Министерства обороны страны. По данным СМИ, неподалеку произошла перестрелка, пишет RT.
Американцев призвали не посещать территорию рядом с Пентагоном. Официально власти не дали информации о каком-либо ЧП.
По информации американских изданий, это может быть связано со стрельбой на автобусной остановке, которая находится рядом со зданием Пентагона.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым