Судьей финала Олимпийских игр по футболу среди женщин назначили россиянку Анастасию Пустовойтову
Главным арбитром финального матча женского футбольного олимпийского турнира в Токио назначена россиянка Анастасия Пустовойтова. Одним из ее ассистентом станет гражданка России Екатерина Курочкина, сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч финала футбольного олимпийского турнира в Токио пройдет в пятницу, 6 августа. В нем сыграют команды Швеции и Канады.
Напомним, Пустовойтова вошла в список в качестве главного арбитра для работы в футбольном турнире в рамках Олимпийских игр в Токио еще в апреле этого года. В этом же месяца она получила назначение резервным арбитром на матч 27-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром», который прошел 25 апреля в Казани. До этого она не работала судьей в мужской премьер-лиге.
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