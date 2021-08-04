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В Забайкалье 10 вагонов сошли с рельсов после столкновения двух грузовых поездов

06:18, 04.08.2021
В Забайкалье 10 вагонов сошли с рельсов после столкновения двух грузовых поездов
Фото: pixabay.com

После столкновения двух грузовых составов на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкальском крае с рельсов сошли десять вагонов, сообщает ТАСС.

Составы столкнулись 3 августа в 22.40 мск (4 августа 04.40 по местному времени). Грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Габарит соседнего пути нарушен, движение приостановлено, ожидается задержка пассажирских поездов. Пострадавших нет.

На место для ликвидации последствий выехали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

pixabay.com

Столкновение привело к разливу авиационного топлива, отметили в ГУ МЧС по региону. На месте работал пожарный поезд.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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