В США нейтрализовали предполагаемого преступника, устроившего стрельбу рядом с Пентагоном

В США нейтрализовали предполагаемого преступника, который устроил стрельбу на станции метро рядом со зданием Пентагона. Об этом сообщила американская газета Politico.

По данным СМИ, в результате инцидента в Вашингтоне ранения получили несколько человек, пишет RT. Информация о степени их тяжести не уточняется.

Сегодня вечером в Вашингтоне блокировали здание Пентагона из-за якобы инцидента в транзитном центре Министерства обороны страны. По данным СМИ, рядом с ним на станции произошла перестрелка. На данный момент оцепление со здания Пентагона снято.

Татьяна Демина