В Челнах открылся Всероссийский молодежный профориентационный форум — видео

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В Набережных Челнах открылся Всероссийский молодежный профориентационный форум «PROFдвижение». Его посетил экс-министр труда и социальной защиты РФ, председатель правления «РЖД» Максим Топилин, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В форуме принимают участие 200 школьников из Татарстана и Чечни. Они знакомятся с технологиями заводов ПАО «КАМАЗ». Форум проходит на базе детского технопарка «Кванториум».

«Тема, связанная с профориентацией, является, наверное, одной из самых ключевых», — обратил внимание Топилин, выступая перед участниками форума.

Напомним, Минтруда Татарстана обеспечивает финансирование мероприятия на 2,25 млн рублей. В апреле прошлого года правительство республики отменило августовский профориентационный форум КАМАЗа. Предполагалось, что он пройдет с 17 по 22 августа 2020 года.



Татьяна Демина