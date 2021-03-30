Профориентационный форум КАМАЗа пройдет в Татарстане со 2 по 7 августа
ПАО «КАМАЗ» совместно с Минтруда Татарстана проведет молодежный профориентационный форум «PROFДвижение» со 2 по 7 августа. Такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Минтруда республики обеспечит финансирование мероприятия на 2,25 млн рублей. Контроль за исполнением текущего распоряжения возложен на Минпромторг РТ.
Напомним, в апреле прошлого года кабмин Татарстана отменил августовский профориентационный форум КАМАЗа. Предполагалось, что форум пройдет с 17 по 22 августа 2020 года. Провести его должны были КАМАЗ и Минтруд РТ «на условиях паритетного софинансирования».
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