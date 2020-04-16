Кабмин Татарстана отменил августовский профориентационный форум КАМАЗа

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение кабмина РТ о признании утратившим силу другого распоряжения республиканского правительства. Речь идет о документе, устанавливающем порядок подготовки к молодежному профориентационному форуму «ProfДвижение».

Предполагалось, что форум пройдет с 17 по 22 августа. Провести его должны были КАМАЗ и Минтруд РТ «на условиях паритетного софинансирования».

Напомним, что в России из-за мировой пандемии коронавируса введен режим самоизоляции. На сегодня из-за необходимости социального дистанцирования отменены многие спортивные мероприятия. Также на неопределенный срок перенесены голосование по поправкам в Конституцию и Парад Победы.