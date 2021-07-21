Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев проходит стажировку в «Рубине»

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетил тренировку казанского «Рубина».

По данным «Спорт-Экспресса», 37-летний российский специалист проходит тренерскую стажировку у Леонида Слуцкого.

Ранее по ходу прошлого сезона Мусаев ушел в отставку с поста главного тренера «Краснодара», который возглавлял с апреля 2018 года. Под его руководством клуб впервые вышел в финальную часть Лиги чемпионов.

Напомним, недавно тренерскую стажировку у Слуцкого в «Рубине» проходил экс-вратарь казанцев Сергей Рыжиков.