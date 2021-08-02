В России в этом году могут зарегистрировать китайскую вакцину от СOVID-19 «Конвидеция»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России в 2021 году могут зарегистрировать китайскую вакцину от СOVID-19 «Конвидеция». Она уже одобрена и применятся в Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии.

На данный момент «Конвидеция» находится в процессе регистрации. Заявка была подана еще в ноябре прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс», которая занимается российско-китайским проектом по производству этого препарата.

Решение Миздрава по регистрации в России «Конвидеции» должно быть принято в этом году. Вакцину планируют производить в Подмосковье и поставлять в другие страны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в России на сегодняшний зарегистрированы только отечественные вакцины от коронавируса. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В конце июля Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований векторной вакцины от COVID-19.



Татьяна Демина