В России в этом году могут зарегистрировать китайскую вакцину от СOVID-19 «Конвидеция»
В России в 2021 году могут зарегистрировать китайскую вакцину от СOVID-19 «Конвидеция». Она уже одобрена и применятся в Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии.
На данный момент «Конвидеция» находится в процессе регистрации. Заявка была подана еще в ноябре прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс», которая занимается российско-китайским проектом по производству этого препарата.
Решение Миздрава по регистрации в России «Конвидеции» должно быть принято в этом году. Вакцину планируют производить в Подмосковье и поставлять в другие страны.
Напомним, в России на сегодняшний зарегистрированы только отечественные вакцины от коронавируса. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
В конце июля Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований векторной вакцины от COVID-19.
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