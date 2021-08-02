Татарстанцев, не сдавших тест на COVID-19 по возращении из-за границы, оштрафовали более чем на 4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане сумма штрафов, выписанных лицам, вернувшимся из-за рубежа и не разместившим на портале госуслуг сведения о результатах ПЦР-теста на коронавирус в установленные сроки, достигла 4 млн 750 тыс. рублей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

С 1 августа прошлого года в Татарстан из других стран вернулись 259 485 жителей республики. За неисполнение требований по загрузке результатов тестирования на COVID-19 татарстанцам направили 753 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Всего в связи с этим с 1 августа 2020 года в Татарстане составлено 734 протокола. Судами республики рассмотрено 533 дела об административном правонарушении в отношении лиц, не разместивших результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале июля Роспотребнадзор объявил о новых правилах для россиян, въезжающих на территорию страны из-за рубежа — ПЦР-тестирование отменили для вакцинированных или переболевших коронавирусом. С 7 июля граждан, которые не делали прививку и не переболели COVID-19, по возвращении в Россию обязали соблюдать самоизоляцию до получения результатов тестирования.

Напомним, результат теста на коронавирус непривитым и неболевшим россиянам по возвращении из-за рубежа нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну.



Татьяна Демина