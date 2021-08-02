Зарипов и Билялов не поехали на матч с «Нефтехимиком», Кэмпфер тоже пропустит игру
Тренерский штаб «Ак Барса» взял на выезд в Нижнекамск 32 хоккеиста, сообщает пресс-служба казанцев.
Контрольную игру против местного «Нефтехимика» пропустят капитан «барсов» Данис Зарипов и вратарь Тимур Билялов. Оба игрока продолжают восстановление после повреждений.
Также матч в Нижнекамске пропустит защитник Стивен Кэмпфер. Остальные новички казанцев отправились на выезд вместе с командой.
Всего на выезде «Ак Барс» проведет три встречи — 2, 3 августа в Нижнекамске против «Нефтехимика» и 4 августа сыграет в Альметьевске с «Нефтяником». Все три матча начнутся в 18.00.СпортХоккей
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