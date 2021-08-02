Пашиняна назначили премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром республики Никола Пашиняна. Решение было принято в первый день заседания нового парламента.

«На основании части 1 статьи 149 Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения», — говорится в указе президента, опубликованном на его сайте.

В июне лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян поздравил сторонников с победой на внеочередных парламентских выборах, набрав 54% голосов после обработки бюллетеней с половины избирательных участков. Он озвучил дальнейшие планы, выразив уверенность, что удержит власть в стране. Пашинян призвал сторонников на митинг в Ереване и заявил, что народ дал его партии «стальной мандат».

В конце апреля Пашинян ушел в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня. До их проведения он исполнял обязанности премьера. Никол Пашинян анонсировал свою отставку в конце марта.

Алексей Нечаев