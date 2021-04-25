Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом он заявил в телеобращении, пишет «РИА Новости».

До их проведения Пашинян будет исполнять обязанности премьера.

Никол Пашинян анонсировал свою отставку в конце марта. По его словам, на этот шаг он пошел не для того, чтоб уйти, а для того, чтобы провести внеочередные выборы.

Оппозиция требовала отставки Пашиняна еще после того, как он в ноябре 2020 года подписал трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе по условию договора.

В конце февраля генштаб Вооруженных сил Армении тоже потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава кабмина страны назвал случившееся попыткой переворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян не стал утверждать его отставку.